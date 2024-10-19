Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BPIP: Asta Cita Prabowo Subianto Aktualisasi Demokrasi Ekonomi Pancasila

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |22:31 WIB
BPIP: Asta Cita Prabowo Subianto Aktualisasi Demokrasi Ekonomi Pancasila
Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar diskusi terkait isu etika dan moralitas para penyelenggara negara, utamanya dalam kaitannya dengan isu kemiskinan dan kedaulatan ekonomi rakyat. Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan bahwa topik yang diangkat BPIP ini sangat relevan dengan situasi saat ini.

Menurutnya, di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, semua pihak menyaksikan maraknya praktif korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggara negara.

"Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu," ujarnya diskusi denga tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Sabtu (19/10/2024).

Ia pun menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10% orang terkaya di Indonesia kuasai menguasai 75% kekayaan negara. Dalam hal kepemilikan aset produksi pun menunjukkan data yang memprihatinkan dengan hanya 1% populasi menguasai 58% lahan di Indonesia. 

"Dari total daratan Indonesia, seluas 44% dikuasai pemilik konsesi pertambangan. Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat," ujarnya.

Djumala menerangkan bahwa di sinilah permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Kedaulatan ekonomi rakyat sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila. 

Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB,  menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat. Hal itu bisa dilakukan dengan mereorientasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169259/habib-zqsA_large.jpg
Habib Muchsin Usul BPIP Tak Diisi Orang Pesanan dan Politisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3071012/bpip-Bcv4_large.jpg
BPIP Akan Serahkan Rekomendasi Pengelolaan SDA ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049536/mui-iZSY_large.jpg
MUI Undang BPIP Bahas Aturan Larang Paskibraka Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049100/bpip_luruskan_isu_soal_paksaan_paskibraka_lepas_jilbab-M29L_large.jpg
BPIP Tegaskan Tak Paksa Paskibraka Lepas Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement