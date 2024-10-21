Gempa M3,5 Guncang Pacitan Jatim

PACITAN - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Senin (21/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:41 WIB.

Lokasi gempa berada pada 9.25 Lintang Selatan (LS), dan 111.41 Bujur Timur (BT), tepatnya 123 kilometer sebelah tenggara Pacitan.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 21-Oct-2024 05:41:53WIB, Lok:9.25LS, 111.41BT (123 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:20 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )