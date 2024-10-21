Pilkada Tebingtinggi 2024, Perindo Siap Menangkan Pasangan Iman Saragih-Chairil Tambunan

TEBINGTINGGI - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi dan penguatan strategi untuk pemenangan Pilkada 2024 di Kota Tebingtinggi.



Rapat konsolidasi dilaksanakan di Gedung Sawiyah Nasution, Jalan Dokter Sutomo, Kota Tebingtinggi, Sumatra Utara, Senin (21/10/2024).



Hadir dalam rapat konsolidasi itu, Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian, Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Iskandar dan Budianta Tarigan serta jajaran pengurus DPD Perindo se-Kota Tebingtinggi yang dipimpin, Ketua DPD Perindo Tebingtinggi Muhammad Erwin Harahap. Hadir pula Calon Wali Kota Tebingtinggi Nomor urut 3, Iman Irdian Saragih.



Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian, mengatakan rapat konsolidasi ini dilakukan untuk memaksimalkan mesin Partai Perindo di Kota Tebingtinggi dalam memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Perindo. Baik terhadap pasangan nomor urut 3 di Pilkada Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih-Chairil Mukim Tambunan, maupun untuk pasangan nomor urut 1 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara, Muhamad Bobby Afif Nasution-Surya.



"Tadi kita sampaikan penguatan-penguatan yang perlu dilakukan para pengurus, kader dan simpatisan Partai Perindo untuk memaksimalkan pemenangan pasangan calon kelapa daerah yang kita usung," kata Donna.





Donna menyebut rapat konsolidasi ini merupakan rapat konsolidasi di daerah ke-13 yang sudah mereka lakukan. Ia berharap dengan konsolidasi yang dilakukan ini, mesin partai semakin solid.



"Konsolidasi penguatan ini akan terus kita lakukan hingga ke 20 daerah yang kepala daerahnya ikut kita usung," jelasnya.



Sementara itu, Ketua DPD Perindo Tebingtinggi, Muhammad Erwin Harahap, menyatakan seluruh pengurus, kader dan simpatisan Partai Perindo di Kota Tebingtinggi, siap memenangkan pasangan nomor urut 3 di Pilkada Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih-Chairil Mukim Tambunan, maupun untuk pasangan nomor urut 1 di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara, Muhamad Bobby Afif Nasution-Surya.



Erwin menyebut pihaknya telah menginstruksikan seluruh kader untuk turun ke akan rumput menemui kembali konstituen mereka, untuk mengenalkan dan mengajak masyarakat memilih pasangan yang diusung Partai Perindo.



"Kita dukung apa yang menjadi keputusan partai dan siap memenangkan pasangan yang didukung partai," tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)