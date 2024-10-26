Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seni Budaya dan Masakan Indonesia Ditampilkan dalam Acara Global Harmony di Riyadh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |12:53 WIB
Seni Budaya dan Masakan Indonesia Ditampilkan dalam Acara Global Harmony di Riyadh
Bendera Arab Saudi.
A
A
A

RIYADH Arab Saudi meluncurkan Inisiatif “Global Harmony”, sebagai bagian dari Program “Quality of Life” untuk mencapai tujuan dari Visi 2030 yang dicanangkan Kerajaan.

Inisiatif ini bertujuan untuk menampilkan beragam kehidupan penduduk di Kerajaan, menyoroti kehidupan profesional dan keluarga, kegiatan sosial dan rekreasi, kontribusi terhadap perekonomian, kisah sukses, dan integrasi budaya dalam masyarakat Saudi. Konferensi ini juga akan menyoroti upaya pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas hidup di kota-kota Arab Saudi.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kementerian Media Arab Saudi, bekerja sama dengan Otoritas Hiburan Umum, mengatur acara di Riyadh Season, mulai 13 Agustus 2024. Acara-acara ini menampilkan kegiatan dan pertunjukan budaya, seni, dan cerita rakyat, yang dihadiri oleh media terkemuka di negara tempat mereka tinggal.

Budaya dari sembilan negara berbeda, yaitu India, Filipina, Indonesia, Pakistan, Yaman, Sudan, Yordania, Lebanon, Suriah, Bangladesh, dan Mesir, akan ditampilkan dalam beberapa acara di Riyadh Season yang berlangsung selama 45 hari mulai 13 Agustus 2024.

Di antaranya akan ada konser, acara budaya dan hiburan keluarga, makanan tradisional, dan berbagai kerajinan tangan.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179741//menteri_investasi_arab_saudi_khalid_bin_abdulaziz_al_falih-azxN_large.jpg
Pertemuan Meja Bundar, Arab Saudi-Suriah Bahas Peluang Investasi Baru di Sektor Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179740//pangeran_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bin_abdulaziz_al_saud_menerima_kunjungan_perdana_menteri_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-cKzE_large.jpg
Arab Saudi-Pakistan Teken Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179062//arab_saudi_membangun_proyek_kereta_cepat_sepanjang_1500_km-jO31_large.jpg
Arab Saudi Bangun Proyek Kereta Cepat Rp116 Triliun, Tempuh Riyadh-Jeddah Dalam 4 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178708//syekh_saleh_bin_fawzan_bin_abdullah_al_fawzan-mVax_large.jpg
Syekh Saleh Al Fawzan Diangkat Sebagai Mufti Agung Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178040//presiden_prabowo_subianto-Nv5V_large.png
Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk Atas Permintaan Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement