Iran Ungkap Dampak Serangan dari Israel, Janjikan Pembalasan

TEHERAN - Israel menyerang tiga pangkalan militer Iran dalam aksi militer pada Sabtu, (26/10//2024) pagi, menyebutnya sebagai pembalasan atas serangan Teheran ke Israel pada awal bulan ini. Serangan Israel ini tampaknya akan memicu respon baru dari Iran, dengan kantor berita semi-resmi pemerintah melaporkan bahwa Iran berjanji akan memberikan "reaksi proporsional" terhadap tindakan Yerusalem Barat terhadap Teheran.

Media Iran melaporkan beberapa ledakan selama beberapa jam di ibu kota dan pangkalan militer terdekat, yang terjadi setelah pukul 02.00 waktu setempat. Sebelum fajar, lembaga penyiaran publik Israel mengatakan tiga gelombang serangan telah selesai dan operasi telah selesai.

Iran mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil melawan serangan Israel terhadap sasaran militer di provinsi Teheran, Khuzestan dan Ilam dengan “kerusakan terbatas” di beberapa lokasi, demikian dilaporkan Reuters.

Timur Tengah gelisah menunggu pembalasan Israel atas serangan rudal balistik yang dilakukan Iran pada 1 Oktober. Saat itu Iran menembakkan 200 rudal ke Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah fasilitas militer dan satu orang tewas di Tepi Barat.

Ketegangan antara kedua musuh bebuyutan itu telah meningkat sejak Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran yang berbasis di Gaza, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas didukung oleh militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon, juga didukung oleh Iran.

Pihak berwenang Iran telah berulang kali memperingatkan Israel terhadap serangan apa pun.

“Iran mempunyai hak untuk menanggapi agresi apa pun, dan tidak ada keraguan bahwa Israel akan menghadapi reaksi proporsional atas tindakan apa pun yang diambilnya,” kata kantor berita semi-resmi Tasnim pada Sabtu, mengutip sumber pemerintah.

Video yang disiarkan oleh media Iran menunjukkan pertahanan udara terus-menerus menembaki proyektil yang masuk di pusat kota Teheran, tanpa menyebutkan lokasi mana yang diserang.