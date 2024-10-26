Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Aliran Lahar Dingin!

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |14:07 WIB
Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Aliran Lahar Dingin!
Gunung Marapi Kembali Meletus/ist
A
A
A

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada pukul 13.05 WIB, Sabtu (26/10/2024).  Abu vulkanik menyembur dari kawah gunung tersebut.

Berdasarkan informasi dari Pos Pengamat Gunung Api (PGA), Gunung Marapi di Bukittinggi, tinggi kolom abu teramati sekira 800 meter dari atas puncak kawah dengan ketinggian gunung tersebut 3.691 dari atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, abu condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3.3 mm dan durasi sementara ini 7 menit 23 detik,” tulis keterangan yang diterima Okezone.

Gunung Marapi yang sudah turun status dari siaga turun ke level II atau waspada, masih terus berfluktuatif. Dengan kondisi tersebut petugas PGA meminta kepada warga tidak boleh melakukan kegiatan di radius tiga kilometer dari pusat erupsi atau kawah.

Warga yang tinggal di sekitar lembah, aliran, bantaran sungai-sungai berhulu di puncak Gunung Marapi selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155094/gunung_marapi-lFpd_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Banjir Lahar dan Abu Vulkanik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement