Gunung Marapi Kembali Meletus, Waspada Aliran Lahar Dingin!

PADANG - Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada pukul 13.05 WIB, Sabtu (26/10/2024). Abu vulkanik menyembur dari kawah gunung tersebut.

Berdasarkan informasi dari Pos Pengamat Gunung Api (PGA), Gunung Marapi di Bukittinggi, tinggi kolom abu teramati sekira 800 meter dari atas puncak kawah dengan ketinggian gunung tersebut 3.691 dari atas permukaan laut.

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, abu condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3.3 mm dan durasi sementara ini 7 menit 23 detik,” tulis keterangan yang diterima Okezone.

Gunung Marapi yang sudah turun status dari siaga turun ke level II atau waspada, masih terus berfluktuatif. Dengan kondisi tersebut petugas PGA meminta kepada warga tidak boleh melakukan kegiatan di radius tiga kilometer dari pusat erupsi atau kawah.

Warga yang tinggal di sekitar lembah, aliran, bantaran sungai-sungai berhulu di puncak Gunung Marapi selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.