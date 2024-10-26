Advertisement
HOME NEWS JABAR

Aksi Lucu Kambing Ikut Latihan Tentara di Bandung, Jadi Viral di Media Sosial

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |04:09 WIB
Aksi Lucu Kambing Ikut Latihan Tentara di Bandung, Jadi Viral di Media Sosial
Kambing Ikut Latihan Tentara
BANDUNG - Seekor kambing secara tak terduga mencuri perhatian saat ikut serta dalam pelatihan militer di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung.

Video kambing tersebut yang bergabung dengan rombongan tentara viral di media sosial, mengundang tawa dan reaksi lucu dari warganet.

Kambing berbulu putih dengan corak hitam ini terlihat berlari kecil bersama tentara yang sedang menjalani latihan fisik.

Dalam video tersebut, kambing itu tak hanya ikut berlari, tetapi tetap berada di barisan ketika para tentara menyanyikan yel-yel penyemangat, seolah-olah benar-benar menjadi bagian dari latihan.

Diketahui jika dalam pelatihan tersebut merupakan siswa yang sedang menempuh pendidikan tembak senapan di Skadron Pendidikan (Skadik) 802 Wingdik 800/ Pasgat.

Anggota Provos Wingdik 800/Pasgat, Serda Iwan Sopian membenarkan adanya aksi kocak kambing tersebut.

"Iya itu kejadiannya sekitar satu bulan yang lalu," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Iwan menjelaskan jika kambing tersebut merupakan milik dari anggota TNI AU yang dipelihara dan masuk dalam program ketahanan pangan.

"Itu kambing milik salah satu dari anggota kami. Terus itu juga memang program dari kantor kami juga sebagai program ketahanan pangan," jelasnya.

 

