Penjual Roti Bakar Tewas Tertabrak KRL di Bogor

BOGOR - Pria berinisial M (59), tewas tertabrak KRL Commuterline di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Korban tertabrak ketika sedang menyebrang rel.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 18.10 WIB. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di pinggir rel dengan luka di kepala, perut dan tangan.

"Berdasarkan keterangan para saksi, korban menyebrang rel kereta," kata Aji dalam keterangannya, Minggu (27/10/2024).

Korban yang diketahui sebagai penjual roti bakar itu tertabrak kereta dari arah Jakarta menuju Bogor dengan kecepatan sekitar 80-100 kilometer perjam.

"(Kereta) Berada di sebelah kiri korban dan menabrak korban," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Dievakuasi ke rumah sakit," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)