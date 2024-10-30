Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Paling Korup di Dunia

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |18:23 WIB
5 Negara Paling Korup di Dunia
Somalia. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - Untuk menyoroti masalah korupsi dan memulai perubahan ke arah yang lebih baik, organisasi Transparency International (TI) menciptakan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI). CPI menilai 180 negara berdasarkan persepsi korupsi dengan penilaian dari para ahli dan survei, serta memberikan skor antara 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Laporan CPI menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi terendah pada tahun 2021 dan 2022 adalah Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia. Sementara itu, Indonesia memperoleh skor 34. Berdasarkan data CPI 2022, terdapat daftar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

1. Somalia

Somalia menempati posisi paling bawah dengan skor 11 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2022. Kurangnya pemerintahan yang efektif adalah salah satu penyebab utama mengapa Somalia tetap menjadi negara paling korup di dunia selama dekade terakhir. Upaya untuk membentuk komisi anti-korupsi tidak membuahkan hasil. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat bahwa meskipun ada kemajuan, korupsi yang merajalela, terutama di bidang politik, masih menghambat pembangunan negara.

Analis independen Hassan Sheikh Imam mengungkapkan bahwa melawan korupsi sangat sulit karena sistem politik Somalia dibangun di atas korupsi. "Perlu perubahan paradigma dan sistem politik untuk memberantas korupsi," katanya. Ia juga menekankan bahwa Somalia tidak memiliki lembaga dan mekanisme yang memadai untuk memerangi korupsi. "Kita membutuhkan sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan lembaga anti-korupsi yang dapat bekerja tanpa campur tangan," tambahnya.

Meskipun demikian, Presiden Somalia menyatakan bahwa memberantas korupsi tetap menjadi prioritas pemerintahannya, dengan janji untuk memperkuat sektor peradilan dan memperbaiki citra Somalia di kancah global.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181628//mayjen_tni_purn_adam_rachmat_damiri-gGcx_large.jpg
Adam Damiri Bakal Hadiri Sidang Perdana PK Kasus Asabri Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181209//gubernur_riau-7UWn_large.jpg
Breaking News! Gubernur Riau Abdul Wahid Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181154//kejagung-s2ZB_large.jpg
Uang Rp13 Triliun Kembali ke Negara, Pakar: Bagus, di Bawah Prabowo Penegak Hukum Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181068//ilustrasi-SmNx_large.jpg
AS Kerahkan 16 Ribu Tentara, 8 Kapal Perang ke Dekat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180669//presiden_amerika_serikat_donald_trump-RO8a_large.jpg
AS Dikabarkan Siap Serang Venezuela, Ini Kata Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement