HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Oktober: Uang Pertama Indonesia Beredar dan Tewasnya Jenderal Mallaby

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |05:03 WIB
Peristiwa 30 Oktober: Uang Pertama Indonesia Beredar dan Tewasnya Jenderal Mallaby
Ilustrasi uang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 30 Oktober setiap tahunnya baik di dalam maupun luar negeri. Setidaknya ada sejumlah peristiwa yang menarik, salah satunya uang pertama di Indonesia beredar.

Okezone merangkumnya dikutip dari laman Wikipedia:

1925 - John Logie Baird menciptakan pemancar televisi Britania pertama.

1945 - Jenderal Mallaby, Pimpinan Pasukan Sekutu Tewas di Surabaya.

Jenderal Mallaby tewas dalam peristiwa baku tembak 30 Oktober di Surabaya dan memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya Pertempuran 10 November. Brigadir Jenderal Mallaby adalah komandan Brigade 49 Divisi India dengan kekuatan ± 6.000 pasukan yang merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI).

1946 - Oeang Republik Indonesia mulai Beredar.

Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

 

