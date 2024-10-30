Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pilkada, Kejati Banten Diminta Netral dan Tegas

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |23:25 WIB
Jelang Pilkada, Kejati Banten Diminta Netral dan Tegas
Pilkada Serentak 2024 (foto: Okezone)
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya (ABSR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Banten, Rabu (30/10/2024). 

Mereka menuntut Kejati Banten bertindak netral dan tegas dalam menegakkan hukum di Provinsi Banten, terutama terkait pelaksanaan Pilkada 2024. 

“Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga keadilan, Kejati Banten diharapkan tidak tunduk pada tekanan politik dan tetap independen dalam menjalankan tugasnya,” kata Koordinator Umum Aliansi BEM Serang Raya, Abdillah dalam keterangannya.

Ia menegaskan, bahwa tuntutan ini didorong oleh kekhawatiran akan terjadinya ketidaknetralan aparat hukum di tengah proses politik. Para mahasiswa meminta Kejati Banten untuk benar-benar menunjukkan sikap tegas dan tidak memihak.

“Netralitas aparat hukum adalah benteng terakhir dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika Kejati tak mampu menjaga integritasnya, maka siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan,” sambungnya.

 

