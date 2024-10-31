Dua Roket dari Lebanon Serang Israel Utara, 5 Meninggal dan 1 Orang Luka Parah

Kawasan Pertanian Metula di Israel Utara yang terkena serangan roket dari Lebanon (foto: Ayal Margolin/Flash90)

ISRAEL - Sebanyak lima orang tewas dan satu terluka parah akibat tembakan roket dari Lebanon ke Israel Utara tepatnya di daerah Metula, pada Kamis (31/10/2024).

Ketua dewan Metula mengatakan, kejadian itu terjadi di kawasan pertanian dekat kota. Empat korban di antaranya adalah pekerja asing asal Thailand, dan satu orang warga negara Israel, seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Seorang anggota tim tanggap darurat Metula mengatakan, tentara telah mengizinkan para pekerja memasuki wilayah tersebut, meskipun wilayah tersebut merupakan zona militer tertutup.