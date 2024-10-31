Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dua Roket dari Lebanon Serang Israel Utara, 5 Meninggal dan 1 Orang Luka Parah

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |20:36 WIB
Dua Roket dari Lebanon Serang Israel Utara, 5 Meninggal dan 1 Orang Luka Parah
Kawasan Pertanian Metula di Israel Utara yang terkena serangan roket dari Lebanon (foto: Ayal Margolin/Flash90)
A
A
A

ISRAEL - Sebanyak lima orang tewas dan satu terluka parah akibat tembakan roket dari Lebanon ke Israel Utara tepatnya di daerah Metula, pada Kamis (31/10/2024).

Ketua dewan Metula mengatakan, kejadian itu terjadi di kawasan pertanian dekat kota. Empat korban di antaranya adalah pekerja asing asal Thailand, dan satu orang warga negara Israel, seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Seorang anggota tim tanggap darurat Metula mengatakan, tentara telah mengizinkan para pekerja memasuki wilayah tersebut, meskipun wilayah tersebut merupakan zona militer tertutup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181930//israel_melancarkan_serangan_udara_ke_lebanon-6zGe_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443//tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198//mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement