Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Digugat Pemerintah Rp1,1 Triliun, PT Kosindo Supratama Didenda Rp601 Miliar Akibat Pembakaran Lahan

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |13:05 WIB
Digugat Pemerintah Rp1,1 Triliun, PT Kosindo Supratama Didenda Rp601 Miliar Akibat Pembakaran Lahan
PT Kosindo Supratama Didenda Rp601 Miliar Akibat Pembakaran Lahan
A
A
A

PALEMBANG- Pengadilan Negeri Palembang menghukum tergugat PT Kosindo Supratama membayar denda hingga Rp601 miliar akibat kasus kebakaran lahan di Sumatera Selatan sepanjang Juni hingga September 2023. Gugatan tersebut dilayangkan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK).

Gugatan itu berupa ganti kerugian dan tindakan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dengan tergugat PT Kosindo Supratama Rp1,1 triliun.

"Gugatan ini bermula  sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023 KLHK mendeteksi titik panas (hotspot) di lokasi yang dikuasai oleh Tergugat yang berada di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan melalui citra satelit," tulis keterangan yang diterima Okezone, Kamis (31/10/2024).

Sehingga berdasarkan data tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2023 KLHK menugaskan tim untuk melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa keadaan di lapangan dan mengambil sampel untuk diteliti di laboratorium Indonesia Center for Biodeversity and Biotechnology Bogor (ICBB Bogor).

Hasil pemeriksaan Laboratorium ditemukan  telah terjadi kebakaran lahan gambut di lokasi yang dikuasai oleh Tergugat dengan luas lahan yang terbakar seluas 3.049,46 (tiga ribu empat puluh sembilan koma empat puluh enam) Hektar.

Kebakaran lahan disebabkan oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dini kebakaran lahan di lokasi dan sangat minimnya upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat.

Setelah Majelis Hakim memeriksa perkara pada persidangan, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi, serta keadilan bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menjatuhkan denda sebesar Rp601 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179943/menhut_dan_menkeu-ns5k_large.jpg
Menhut Bertemu Purbaya Bahas Persoalan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035/pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067/pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164099/lahan-zZli_large.jpg
Pemilik Lahan Terbakar 181 Hektare di Jambi Akhirnya Memenuhi Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160724/karhutla-7VW9_large.jpg
Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160131/prabowo-Gjab_large.jpg
Atasi Karhutla, Prabowo: Ada Titik Api Segera Dipadamkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement