Sejoli Ini Kompak Jadi Kawanan Pencuri Motor

JAMBI - Sejoli ini nekat menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalam aksinya tidak tanggung-tanggung, sudah 15 TKP yang dilakukannya di wilayah Kota Jambi. Akibatnya, mereka dibekuk tim Reskrim Polsek Telanaipura.

"Aksi terakhir, mereka melakukan curanmor di parkiran kampus Universitas Jambi (Unja) Telanaipura, Kota Jambi," ungkap Kapolsek Telanaipura, AKP Harefa, Kamis (31/10/2024).

Ditambahkannya, usai mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Beruntung, salah satu petunjuk petugas menemukan rekaman CCTV. Dalam aksinya, sepasang kekasih tersebut menggunakan kendaraan roda empat.

"Para pelaku pencurian sepeda motor ini saat beraksi di parkiran kampus UNJA Telanaipura menggunakan mobil Honda Brio," tuturnya.