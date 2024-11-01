Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sejoli Ini Kompak Jadi Kawanan Pencuri Motor

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |02:05 WIB
Sejoli Ini Kompak Jadi Kawanan Pencuri Motor
Sejoli pencuri motor (foto: Okezone)
A
A
A

JAMBI - Sejoli ini nekat menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Dalam aksinya tidak tanggung-tanggung, sudah 15 TKP yang dilakukannya di wilayah Kota Jambi. Akibatnya, mereka dibekuk tim Reskrim Polsek Telanaipura.

"Aksi terakhir, mereka melakukan curanmor di parkiran kampus Universitas Jambi (Unja) Telanaipura, Kota Jambi," ungkap Kapolsek Telanaipura, AKP Harefa, Kamis (31/10/2024).

Ditambahkannya, usai mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Beruntung, salah satu petunjuk petugas menemukan rekaman CCTV. Dalam aksinya, sepasang kekasih tersebut menggunakan kendaraan roda empat.

"Para pelaku pencurian sepeda motor ini saat beraksi di parkiran kampus UNJA Telanaipura menggunakan mobil Honda Brio," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176571//pencurian_moge_harley_senilai_rp250_juta-HPSr_large.jpg
Moge Harley Senilai Rp250 Juta Nekat Dicuri di Parkiran Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175459//penangkapan_pencuri-F6e7_large.jpg
Polisi Tangkap Geng ‘Bajilo’ Spesialis Pencuri Besi yang Viral di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175170//kasus_pencurian_emas-OEbZ_large.jpg
Modus Pura-Pura Beli, Pria Ini Malah Gasak Emas 25 Gram
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement