Angela Tanoesoedibjo Optimistis Paslon Maesyal-Intan Menang di Kabupaten Tangerang

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo optimis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang nomor urut 2, Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah, akan menang di Pilkada November mendatang.

Terlebih, kata Angela, pasangan nomor urut 2 itu memiliki posisi tersendiri di masyarakat, karena sering turun ke lapangan dan melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Pertama kalau bicara survei, optimis. Tapi kedua setelah melihat langsung turun ke lapangan, mendengar langsung dari masyarakat jadi sangat-sangat optimis," kata Angela saat mendampingi Intan melakukan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/11/2024).

Ketua umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu berharap, pasangan Maesyal - Intan bisa terus menyapa masyarakat dan mendengar keluhan mereka, serta mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada.

"Bismillah. Jadi tentunya tapi yang paling penting adalah bagaimana Ibu Intan harus terus turun ke tengah masyarakat. Karena poin utama adalah sebagai pemimpin, calon pemimpin kita harus banyak mendengar," kata Ketua Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja,kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.