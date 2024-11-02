10 Paku Bumi Jatuh di Perempatan Buahbatu Bandung, Ini Kronologinya

BANDUNG - Sebanyak 10 batang paku bumi atau tiang pancang yang diangkut truk teronton jatuh di perempatan. Buahbatu Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (2/11/2024) pagi. Peristiwa ini terjadi akibat rantai pengikat paku bumi terlepas.

Puluhan tiang pancang tersebut, berhamburan di jalan sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet parah dari semua arah.

Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar mengatakan, peristiwa itu bermula saat truk tronton yang mengangkut paku bumi melintas di Jalan Soekarno-Hatta dari selatan ke timur.

"Truk pengangkut paku bumi melaju dari Tol Buahbatu menuju Sumarecon. Saat tiba di lokasi kejadian, rantai yang mengikat paku bumi itu lepas," kata Eko kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).