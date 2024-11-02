Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

10 Paku Bumi Jatuh di Perempatan Buahbatu Bandung, Ini Kronologinya

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |10:51 WIB
10 Paku Bumi Jatuh di Perempatan Buahbatu Bandung, Ini Kronologinya
Sejumlah paku bumi jatuh di jalanan Bandung (foto: Okezone/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 10 batang paku bumi atau tiang pancang yang diangkut truk teronton jatuh di perempatan. Buahbatu Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (2/11/2024) pagi. Peristiwa ini terjadi akibat rantai pengikat paku bumi terlepas.

Puluhan tiang pancang tersebut, berhamburan di jalan sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet parah dari semua arah.

Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko Iskandar mengatakan, peristiwa itu bermula saat truk tronton yang mengangkut paku bumi melintas di Jalan Soekarno-Hatta dari selatan ke timur. 

"Truk pengangkut paku bumi melaju dari Tol Buahbatu menuju Sumarecon. Saat tiba di lokasi kejadian, rantai yang mengikat paku bumi itu lepas," kata Eko kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/194/3179007//desainer_muda_callista_aldenia_karyanya_dipakai_billie_eilish-e2Rq_large.jpg
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement