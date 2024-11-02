Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

10 Paku Bumi Jatuh di Perempatan Buahbatu Jalan Soekarno-Hatta, Lalu Lintas Macet Parah

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |10:06 WIB
10 Paku Bumi Jatuh di Perempatan Buahbatu Jalan Soekarno-Hatta, Lalu Lintas Macet Parah
10 Paku Bumi Jatuh di Jalan (foto: Okezone/Agus)
BANDUNG - Sebanyak 10 paku bumi berukuran panjang 10 meter dan berat 15 ton jatuh di perempatan Buahbatu, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (2/11/2024) pagi. Kejadian itu menyebabkan arus lalu lintas di kawasan itu macet parah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, 10 paku bumi tersebut jatuh dari truk pengangkut karena rantau pengikat terlepas. Beruntung saat kejadian, paku bumi yang berjatuhan tidak menimpa kendaraan lain sehingga peristiwa ini dipastikan tidak menimbulkan korban baik luka maupun jiwa.

Namun karena paku bumi jatuh di tengah jalan, kemacetan parah pun terjadi. Kendaraan baik motor maupun mobil dari arah selatan, timur, barat, dan utara, tertahan di perempatan. Kemacetan parah terjadi hingga pintu Tol Buahbatu.

Kendaraan dari arah Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Baleendah menuju Kota Bandung tertahan, tidak bisa melintas karena delapan paku bumi menghalangi jalan. Begitu pun kendaraan dari arah barat, timur, dan utara.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
