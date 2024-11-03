Atap Stasiun Kereta Runtuh Tewaskan Setidaknya 14 Orang

BEOGRAD - Atap yang runtuh telah merenggut nyawa setidaknya 14 orang di sebuah stasiun kereta api di kota Novi Sad, Serbia. Sejauh ini penyebab runtuhnya atap stasiun tersebut masih belum diketahui.

Insiden yang terjadi pada Jumat, (1/11/2024) itu dikonfirmasi oleh Presiden Serbia Aleksandr Vucic dalam pidatonya. Pemimpin Serbia tersebut telah menekankan bahwa semua yang bertanggung jawab atas insiden tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

Dilaporkan RT, atap tersebut runtuh sekira pukul 12:00 siang waktu setempat pada Jumat. Rekaman kamera pengawas dari insiden tersebut menunjukkan orang-orang bergerak masuk dan keluar gedung dan duduk di bangku-bangku sebelum kanopi beton tiba-tiba runtuh, mengubur mereka di bawahnya.

Media lokal telah melaporkan bahwa 30 orang terluka. Setidaknya tiga orang diselamatkan dan dirawat di rumah sakit dengan luka serius, Menteri Dalam Negeri Serbia Ivica Dacic mengatakan pada Jumat.

Pemerintah telah menetapkan Sabtu, (2/11/2024) sebagai hari berkabung bagi para korban insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyampaikan belasungkawa kepada mitranya dari Serbia.