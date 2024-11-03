Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Atap Stasiun Kereta Runtuh Tewaskan Setidaknya 14 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |18:53 WIB
Atap Stasiun Kereta Runtuh Tewaskan Setidaknya 14 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

BEOGRAD - Atap yang runtuh telah merenggut nyawa setidaknya 14 orang di sebuah stasiun kereta api di kota Novi Sad, Serbia. Sejauh ini penyebab runtuhnya atap stasiun tersebut masih belum diketahui.

Insiden yang terjadi pada Jumat, (1/11/2024) itu dikonfirmasi oleh Presiden Serbia Aleksandr Vucic dalam pidatonya. Pemimpin Serbia tersebut telah menekankan bahwa semua yang bertanggung jawab atas insiden tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

Dilaporkan RT, atap tersebut runtuh sekira pukul 12:00 siang waktu setempat pada Jumat. Rekaman kamera pengawas dari insiden tersebut menunjukkan orang-orang bergerak masuk dan keluar gedung dan duduk di bangku-bangku sebelum kanopi beton tiba-tiba runtuh, mengubur mereka di bawahnya.

Media lokal telah melaporkan bahwa 30 orang terluka. Setidaknya tiga orang diselamatkan dan dirawat di rumah sakit dengan luka serius, Menteri Dalam Negeri Serbia Ivica Dacic mengatakan pada Jumat.

Pemerintah telah menetapkan Sabtu, (2/11/2024) sebagai hari berkabung bagi para korban insiden tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyampaikan belasungkawa kepada mitranya dari Serbia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167556//stasiun-TOz6_large.png
Cerita di Balik 3 Stasiun Kereta Legendaris yang Perlu Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/18/3129919//ilustrasi-oQ60_large.jpg
Atap Kelab Malam Runtuh, Tewaskan Setidaknya 221 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/18/3122757//demo_di_beograd_serbia-YpUP_large.jpg
Diperkirakan 80 Ribu Orang Demo Presiden Serbia, Terbesar dalam Beberapa Dekade
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement