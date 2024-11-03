Kebakaran Dahsyat Gudang Perabotan Terbesar di Banjarmasin, Satu Orang Meninggal

BANJARMASIN - Kebakaran dahsyat menghanguskan sebuah gudang perabotan plastik terbesar di Banjarmasin, Minggu (3/1/2024) dini hari. Banyaknya material plastik membuat api sulit dipadamkan.

Peristiwa itu menelan satu korban jiwa. Hingga minggu pagi pemadam masih melakukan pembasahan di area gudang yang terbakar.

Gudang besar yang terbakar erada di Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Tempat penyimpanan dan penjualan perabotan alat rumah tangga terbesar itu terbakar pada dini hari tadi.

Si jago merah melahap habis bangunan dengan luas 50 meter kali 100 meter. Saat kobaran api membesar, sejumlah pemadam kebakaran langsung berjibaku melakukan pemadaman.

Hingga Minggu pagi,pemadam kebakaran masih melakukan pembasahan di area gudang setelah hampir tujuh jam berjibaku dengan api. Banyaknya material berbahan plastik menjadi penyebab api sulit dipadamkan.

"Akibat kebakaran itu, satu orang relawan pemadam meninggal usai tertindih reruntuhan bangunan saat memadamkan api," ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Banjarmasin, Hendra, Minggu (3/11/2024).

Pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab sumber api. Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir menapai miliaran rupiah.

(Angkasa Yudhistira)