Maximus Tipagau Siap Tingkatkan SDM Warga Mimika untuk Penuhi Kebutuhan PT Freeport

JAKARTA - Calon Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau memiliki komitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar. Dirinya telah merencanakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) keterampilan di berbagai bidang.

"Kita komitmen juga anak-anak yang sudah putus sekolah, sudah tidak lanjut kuliah. Kita ingin angkat mereka, masuk ke balai, BLK. Kita ingin bangun BLK besar, untuk mereka bisa dilatih," ucap Maximus di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Mereka bisa tenaga kerja ini kita bisa ekspor keluar. Keluar dari Indonesia, tenaga kerja yang resmi, keluar ke Indonesia," sambungnya.

Dengan pelatihan yang tepat ini, tentunya bisa juga disalurkan ke PT Freeport Indonesia. Pasalnya, Maximus menyebut kalau tiap tahunnya PT Freeport Indonesia membutuhkan ratusan tenaga kerja baru.

"Bahkan mereka bisa kerja di Freeport kalau mereka punya kemampuan. Karena Freeport memiliki 31.000 orang bekerja di Tambang, tiap tahunnya ada pengurangan (karena) pensiun, misalnya 200 (pekerja pensiun) dalam satu tahun, itu kita bisa isi dengan pelatihan-pelatihan itu," tuturnya.

Tak hanya itu saja, peningkatan kualitas SDM ini, juga akan berdampak positif terhadap investasi di tanah Papua.

"Investor bisa datang karena kualitas orangnya ada, potensi alamnya ada. Sehingga investor bisa bawa datang berinvestasi di Papua, orangnya sudah siap, sumber daya alamnya ada, manusianya ada, jadi tidak ada khawatiran," katanya.