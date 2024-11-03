Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maximus Tipagau Siap Tingkatkan SDM Warga Mimika untuk Penuhi Kebutuhan PT Freeport

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |19:21 WIB
Maximus Tipagau Siap Tingkatkan SDM Warga Mimika untuk Penuhi Kebutuhan PT Freeport
Maximus Tipagau (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau memiliki komitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar. Dirinya telah merencanakan  pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) keterampilan di berbagai bidang.

"Kita komitmen juga anak-anak yang sudah putus sekolah, sudah tidak lanjut kuliah. Kita ingin angkat mereka, masuk ke balai, BLK. Kita ingin bangun BLK besar, untuk mereka bisa dilatih," ucap Maximus di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Mereka bisa tenaga kerja ini kita bisa ekspor keluar. Keluar dari Indonesia, tenaga kerja yang resmi, keluar ke Indonesia," sambungnya.

Dengan pelatihan yang tepat ini, tentunya bisa juga disalurkan ke PT Freeport Indonesia. Pasalnya, Maximus menyebut kalau tiap tahunnya PT Freeport Indonesia membutuhkan ratusan tenaga kerja baru.

"Bahkan mereka bisa kerja di Freeport kalau mereka punya kemampuan. Karena Freeport memiliki 31.000 orang bekerja di Tambang, tiap tahunnya ada pengurangan (karena) pensiun,  misalnya 200 (pekerja pensiun) dalam satu tahun, itu kita bisa isi dengan pelatihan-pelatihan itu," tuturnya.

Tak hanya itu saja, peningkatan kualitas SDM ini, juga akan berdampak positif terhadap investasi di tanah Papua. 

"Investor bisa datang karena kualitas orangnya ada, potensi alamnya ada. Sehingga investor bisa bawa datang berinvestasi di Papua, orangnya sudah siap, sumber daya alamnya ada, manusianya ada, jadi tidak ada khawatiran," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/340/3168687//perindo_rompeini-g0H9_large.jpg
Legislator Partai Perindo Rampeani Rachman Bangun Lapangan Multifungsi, Fasilitasi Warga Mimika Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/1/3146562//legislator_partai_perindo_bagikan_daging_kurban_perkuat_toleransi_dan_persaudaraan_warga_mimika-7ONs_large.jpg
Legislator Partai Perindo Bagikan Daging Kurban, Perkuat Toleransi dan Persaudaraan Warga Mimika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement