HOME NEWS NUSANTARA

Bantuan Seragam Sekolah Gratis Ahmad Ali Disambut Antusias Warga Sigi

Caesar Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |23:07 WIB
Bantuan Seragam Sekolah Gratis Ahmad Ali Disambut Antusias Warga Sigi
Bantuan seragam sekolah gratis Ahmad Ali disambut antusias warga Sigi (Foto: Caesar Pratama/Okezone)
A
A
A

SIGI - Warga Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi menyambut antusias program bantuan seragam sekolah gratis yang dikampanyekan partai koalisi berAmal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri.

Juru Kampanye Partai Koalisi berAmal, Muh Masykur mengatakan, pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan, termasuk seragam dan perlengkapan belajar, yang menurutnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Ke depan, warga tidak perlu lagi terbebani dengan hal-hal seperti ini, karena akan dijawab oleh pemerintah daerah jika Bapak Ahmad Ali dan Abdul Karim terpilih," ujar Masykur di Sigi, Minggu (3/11/2024).

Selain pendidikan, kampanye BerAmal juga menyoroti pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti kesehatan. Endang Erdianti, juru kampanye lainnya, menegaskan bahwa pasangan BerAmal berkomitmen menanggung biaya BPJS Kesehatan bagi masyarakat melalui anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Masalah kesehatan adalah program unggulan BerAmal. Jangan ragukan komitmen Bapak Ahmad Ali dalam memperhatikan kebutuhan dasar warga," ujar Endang.

Program-program ini menjadi bagian dari upaya pasangan BerAmal untuk mendapatkan dukungan warga dalam pemilu mendatang.

(Arief Setyadi )

      
