Jika Terpilih Gubernur Sulteng, Ahmad Ali Tidak Ambil Gaji dan Tunjangan

Ahmad Ali tidak akan ambil gaji dan tunjangan jika terpilih di Pilkada (Foto: Caesar Pratama/Okezone)

PALU - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali berkomitmen tidak akan mengambil gaji maupun tunjangan untuk kepentingan pribadi jika terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi itu 27 November 2024 mendatang.

Ahmad Ali memaparkan pelbagai program pro rakyat yang akan dijalankan bersama calon wakil Gubernur, Abdul Karim Aljufri jika dipercaya menjadi pemimpin di Sulteng.

Selain program-program tersebut, Ahmad Ali menegaskan niatnya untuk tidak menggunakan gaji dan tunjangan sebagai gubernur untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

“Semua gaji dan tunjangan saya sebagai gubernur akan saya gunakan untuk mengumrahkan imam masjid, penghafal alquran, mendukung pembangunan masjid, gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya,” terangnya di Palu, Minggu (3/11/2024).

Niat ini bukan hanya janji, sebab sebelumnya Ahmad Ali telah menunjukkan komitmen serupa selama menjabat sebagai Anggota DPR RI dan DPRD Morowali.

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPR RI, Ahmad Ali memberangkatkan sekitar 800 imam masjid dan penghafal alquran untuk umrah, serta membantu pembangunan rumah ibadah dengan gaji dan tunjangannya sebagai anggota dewan.

“Insya Allah saya tidak akan ingkar dengan semua janji yang saya ucapkan,” tandasnya.

(Arief Setyadi )