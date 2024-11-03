Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jika Terpilih Gubernur Sulteng, Ahmad Ali Tidak Ambil Gaji dan Tunjangan

Caesar Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |23:11 WIB
Jika Terpilih Gubernur Sulteng, Ahmad Ali Tidak Ambil Gaji dan Tunjangan
Ahmad Ali tidak akan ambil gaji dan tunjangan jika terpilih di Pilkada (Foto: Caesar Pratama/Okezone)
A
A
A

PALU - Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali berkomitmen tidak akan mengambil gaji maupun tunjangan untuk kepentingan pribadi jika terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) provinsi itu 27 November 2024 mendatang.

Ahmad Ali memaparkan pelbagai program pro rakyat yang akan dijalankan bersama calon wakil Gubernur, Abdul Karim Aljufri jika dipercaya menjadi pemimpin di Sulteng. 

Selain program-program tersebut, Ahmad Ali menegaskan niatnya untuk tidak menggunakan gaji dan tunjangan sebagai gubernur untuk kepentingan pribadi atau keluarga.

“Semua gaji dan tunjangan saya sebagai gubernur akan saya gunakan untuk mengumrahkan imam masjid, penghafal alquran, mendukung pembangunan masjid, gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya,” terangnya di Palu, Minggu (3/11/2024).

Niat ini bukan hanya janji, sebab sebelumnya Ahmad Ali telah menunjukkan komitmen serupa selama menjabat sebagai Anggota DPR RI dan DPRD Morowali. 

Selama 10 tahun menjadi Anggota DPR RI, Ahmad Ali memberangkatkan sekitar 800 imam masjid dan penghafal alquran untuk umrah, serta membantu pembangunan rumah ibadah dengan gaji dan tunjangannya sebagai anggota dewan.

“Insya Allah saya tidak akan ingkar dengan semua janji yang saya ucapkan,” tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement