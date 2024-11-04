Warga Marah, Raja dan Ratu Spanyol Dilempari Lumpur saat Kunjungi Daerah Terdampak Banjir Valencia

VALENCIA - Raja dan Ratu Spanyol dilempari lumpur dan benda-benda lain oleh pengunjuk rasa yang marah saat berkunjung ke Valencia yang dilanda banjir. Bencana itu telah menewaskan lebih dari 200 korban, dengan tim penyelemat masih melakukan pencarian orang-orang yang belum ditemukan.

Teriakan "pembunuh" dan "memalukan" ditujukan kepada pasangan kerajaan, perdana menteri Spanyol, dan pemimpin lainnya saat mereka berjalan melalui kota Paiporta - salah satu kota yang paling parah terkena dampak di wilayah tersebut.

Dengan lumpur di wajah dan pakaian mereka, Raja Felipe dan Ratu Letizia kemudian terlihat menghibur para anggota kerumunan.

Setidaknya 217 orang tewas akibat banjir, yang terburuk di Spanyol selama beberapa dekade. Petugas darurat terus menyisir tempat parkir mobil dan terowongan bawah tanah dengan harapan menemukan korban selamat dan jenazah yang ditemukan.

Ada kemarahan atas kurangnya peringatan dan dukungan yang tidak memadai dari pihak berwenang setelah banjir.

Rekaman menunjukkan raja berjalan menyusuri jalan pejalan kaki, sebelum pengawal dan polisinya tiba-tiba kewalahan oleh gelombang pengunjuk rasa, yang melontarkan hinaan dan teriakan. Mereka berjuang untuk menjaga agar raja tetap berada di sekitar mereka, sementara beberapa pengunjuk rasa melemparkan lumpur dan benda-benda.

Raja berinteraksi dengan beberapa orang, bahkan memeluk mereka.

Gambar-gambar menunjukkan lumpur di wajah dan pakaian raja, ratu, dan rombongan mereka, yang memegang payung di atas raja saat mereka pergi.