HOME NEWS INTERNATIONAL

Kampanye Hari Terakhir di Pennsylvania, Trump dan Harris Sama-Sama Ramalkan Kemenangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |08:58 WIB
Kampanye Hari Terakhir di Pennsylvania, Trump dan Harris Sama-Sama Ramalkan Kemenangan
Donald Trump dan Kamala Harris. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENNSYLVANIA - Donald Trump dan Kamala Harris sama-sama meramalkan kemenangan saat mereka berkampanye di seluruh Pennsylvania pada Senin, (4/11/2024) hari terakhir menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).

Kampanye Pilpres AS kali ini penuh dengan berbagai insiden, mulai dari percobaan pembunuhan dan kasus hukum terhadap Trump, mundurnya Presiden Joe Biden, dan pencalonan mengejutkan Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat menggantikan Biden.

Lebih dari USD2,6 miliar telah dihabiskan untuk mempengaruhi pikiran para pemilih sejak Maret, menurut firma analitik AdImpact.

Meskipun demikian, jajak pendapat menunjukkan Trump, (78), dan Harris, (60), hampir imbang, dan pemenang mungkin tidak akan diketahui selama beberapa hari setelah pemungutan suara Selasa, (5/11/2024).

Kedua kandidat berkumpul di Pennsylvania pada Selasa untuk mendesak para pendukung yang belum memberikan suara mereka untuk datang pada Hari Pemilihan. Negara bagian tersebut menawarkan bagian suara terbesar di Electoral College dari semua tujuh negara bagian medan pertempuran (battleground states) yang diharapkan akan menentukan hasilnya.

Di Pittsburgh, Trump tampil di hadapan banyak orang di sebuah arena dan menyampaikan apa yang disebut tim kampanyenya sebagai pesan penutup terakhirnya kepada para pemilih pada jam-jam terakhir sebelum Hari Pemilihan.

Trump menekankan tema ekonomi dalam pidatonya di Pittsburgh, dengan mengatakan Harris akan membawa kesengsaraan ekonomi jika ia terpilih.

 

