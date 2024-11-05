Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Debat Kandidat Kedua, Ahmad Ali-Abdul Karim Tampil Memukau 

Caesar Pratama , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |11:01 WIB
Debat Kandidat Kedua, Ahmad Ali-Abdul Karim Tampil Memukau 
Ahmad Ali Abdul Karim




PALU - Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri kembali tampil memukau dalam debat terbuka putaran kedua.

Debat kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu berjalan dengan lancar di salah satu hotel di Kota Palu, Senin (4/10/2024) malam. 

Dalam debat pasangan calon dengan tagline BERAMAL (Bersama Ahmad HM Ali-Abdul Karim) tampil mengesankan dengan menunjukkan penguasaan materi yang kuat.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Paslon BERAMAL, Ruslan Sangadji, dalam pemaparan visi dan misi, pasangan Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri menyampaikan program-program mereka dengan lugas, menawarkan solusi konkret atas isu-isu utama yang dihadapi Sulteng. 

Isu yang dimaksud, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sektor ekonomi, serta penanganan lingkungan, dan infrastruktur.

Ahmad HM Ali, sebagai calon gubernur, menjelaskan dengan detail setiap langkah yang akan diambil.

Sementara Abdul Karim Aljufri, calon wakilnya, menambahkan pandangan yang memperkuat komitmen mereka dalam membangun Sulteng. 

"Beberapa pertanyaan kritis yang diajukan oleh pasangan calon lain serta moderator, berhasil dijawab dengan lancar oleh pasangan ini," jelas Ochan sapaan akrab Ruslan Sangadji.

 

