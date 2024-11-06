Pilpres AS 2024: Donald Trump Diproyeksikan Menangi West Virginia, Kamala Harris Rebut Vermont

WASHINGTON – Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 di West Virginia, negara bagian yang memiliki empat suara electoral college. West Virginia adalah negara bagian yang didominasi Partai Republik, partai yang mengusung Trump sejak pemilihan tahun 2000.

Proyeksi kemenangan Trump di West Virgnia mengikuti proyeksi kemenangannya di Kentucky dan Indiana.

Di sisi lain, pesaingnya, Kamala Harris diproyeksikan memenangi suara electoral college di Negara Bagian Vermont, menurut Edison Research, sebagaimana dilansir Reuters.

Sejauh ini hasil awal sama seperti yang telah diprediksi, dengan persaingan yang kemungkinan akan terjadi di tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran (battleground state): Georgia, North Carolina, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Jutaan warga Amerika menunggu dalam antrean tertib untuk memberikan suara, dengan hanya beberapa gangguan sporadis yang dilaporkan di beberapa negara bagian, termasuk beberapa ancaman bom yang tidak dapat dipercaya yang menurut FBI tampaknya berasal dari domain email Rusia.

(Rahman Asmardika)