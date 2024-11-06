Donald Trump Unggul di 5 Negara Bagian, Termasuk Arkansas dan Wyoming

LITTLE ROCK – Donald Trump pada Selasa, (5/11/2024) memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 di lima negara bagian, yaitu Arkansas, Lousiana, Wyoming North Dakota, dan South Dakota. Kemenangan ini menambah perolehan suara electoral college Trump sebanyak 6 suara, 8 suara, dan masing-masing 3 suara dari tiga negara bagian terakhir.

Kelima negara bagian ini secara tradisional merupakan basis pemilih Partai Republik dan pendukung Trump, bahkan di dua pemilihan sebelumnya pada 2016 dan 2024. Trump juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh politik kuat di negara-negara bagian ini, yang sebagian besar adalah tokoh Republikan.

Setelah lebih suara electoral college dari 20 negara bagian diproyeksikan, Trump tampak masih unggul dari saingannya Kamala Harris. Namun, kedua kandidat diyakini masih akan berimbang dalam perolehan suara.

Sejauh ini hasil awal sama seperti yang telah diprediksi, dengan persaingan yang kemungkinan akan terjadi di tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran (battleground state): Georgia, North Carolina, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin.

(Rahman Asmardika)