Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,2 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:52 WIB
Gempa M5,2 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km
Gempa M5,2 guncang Melonguane Sulut (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,2 mengguncang Melonguane, Sulawesi Uatara (Sulut), Rabu (6/11/2024). Gempa tersebut terjadi pada pukul 17.36 WIB.

"Gempa Mag:5.2, 06-Nov-2024 17:36:11WIB, Lok:14.62LU, 122.55BT (1266 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun X seperti dikutp.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274//gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182828//operasi_modifikasi_cuaca-nI4M_large.JPG
Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182765//cuaca_ekstream-Kjua_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182703//cuaca_jabodetabek-IbjK_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement