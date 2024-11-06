Gempa M5,2 Guncang Melonguane Sulut, Kedalaman 10 Km

, Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:52 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,2 mengguncang Melonguane, Sulawesi Uatara (Sulut), Rabu (6/11/2024). Gempa tersebut terjadi pada pukul 17.36 WIB.

"Gempa Mag:5.2, 06-Nov-2024 17:36:11WIB, Lok:14.62LU, 122.55BT (1266 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun X seperti dikutp.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)