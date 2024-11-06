Elektabilitas Pasangan Rohidin-Meriani Unggul dari Helmi-Mian Jelang Pilgub Bengkulu 2024

BENGKULU – Elektabilitas pasangan Rohidin-Meriani jelang Pilgub Bengkulu 2024 semakin melonjak.Tingkat keterpilihan kandidat petahana itu mencapai 47,6 persen. Unggul dari Helmi Hasan-Mian yang hanya meraih 27, 3 persen sedangkan sisanya 25,1 persen masih belum menentukan pilihan.

Demikian hasil survei terbaru Pilkada Provinsi Bengkulu yang dirilis Lembaga Riset dan Kajian Opini Publik, Rabu, (6/10/24).

Direktur Lembaga Riset dan Kajian Opini Publik, Furqan, mengatakan, elektabilitas petahana dipengaruhi kinerja selama 5 tahun terakhir. Rohidin Mersyah dipandang mampu melanjutkan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

"Kemudian, tingkat pengenalan dan kesukaan terhadap Rohidin-Meriani terbilang cukup tinggi. Popularitas Rohidin Mersyah khususnya itu sangat tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kesukaan" kata Furqan.

Sebagai petahana sambung Furqan, Rohidin juga punya tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerjanya. Publik merasa sangat puas dan cukup puas. Sedangkan yang menyatakan kurang puas dan tidak puas hanya sedikit

Demikian pula saat responden ditanya dari yang mengaku puas tadi, ada sekitar 47,6 persen menginginkan kembali Rohidin menjadi Gubernur Bengkulu.

"Hal ini juga menggambarkan tingkat kepuasan publik dan yang menginginkan kembali menjabat berbanding lurus dengan elektabilitas" kata Furqan.