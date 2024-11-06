Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Cilegon, Robinsar-Fajar Bakal Benahi Pelayanan Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:46 WIB
Pilkada Cilegon, Robinsar-Fajar Bakal Benahi Pelayanan Masyarakat
Robinsar-Fajar (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

CILEGON - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar Hadi Prabowo menyambangi Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Rabu (6/11/2024). Keduanya bersilaturahmi dengan masyarakat setempat di Lapangan KP Keramat.

Robinsar bersyukur karena kehadirannya mendapat antusias masyarakat. Ia berharap pesan yang dibawanya untuk memajukan masyarakat bisa tersampaikan.

“Alhamdulillah hari ini silaturahmi kita berjalan dengan lancar. Masyarakat sangat antusias dan kami apresiasi itu, semoga pesan-pesan yang dibawa kali ini juga tersampaikan,” kata Robinsar dalam keterangannya.

Robinsar bersama pasangannya kerap keliling turun ke masyarakat bukan sekadar silaturahmi. Kata Robinsar, momen tersebut juga untuk mendengarkan aspirasi dan berdiskusi dengan masyarakat.

“Bismillah kita masih terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Insya Allah kami komitmen untuk memajukan Kota Cilegon lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara Fajar menyoroti sektor pelayanan yang perlu dibenahi, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Masalah pelayanan merupakan hal yang krusial, misalnya soal pendidikan masih banyak anak putus sekolah.

“Saat ini, banyak anak yang putus sekolah, bagi kami ini sangat miris dan perlu dibenahi bersama. Kemudian, kesehatan, pelayanan yang kurang maksimal akan dibenahi dan ditambah puskesmas. Karena itu jadi dua pilar utama kesejahteraan Kota Cilegon,” ujar Fajar.

 

