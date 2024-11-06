Advertisement
HOME NEWS SUMUT

DPD RI Saring Masukan untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sumut, PJ Gubernur Siap Fasilitasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |18:15 WIB
DPD RI Saring Masukan untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sumut, PJ Gubernur Siap Fasilitasi
DPD datangi Pemprov Sumut




MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera (Sumut) Agus Fatoni berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPD RI dalam memajukan daerah, terutama Sumut. 

Hal tersebut diungkapkan saat menerima kunjungan kerja (kunker) dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sumut Baikenita Sitepu di Kantor Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/11/2024).

“Kita sekarang sama-sama berada di bawah langit Sumut, jadi kita bersama-sama berjuang, memajukan Sumut,” kata Fatoni.

Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus bersinergi dengan semua pihak. Selain itu, Pemprov Sumut juga hendak menyampaikan aspirasi kepada DPD RI terkait dengan upaya memajukan Sumut guna menyejahterakan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan aspirasi kami pada DPD RI untuk diteruskan pada pemerintah pusat, dalam ini kaitannya dengan lingkup tugas Ibu Badikenita yang mencakup ESDM, ketahanan pangan, makanan gizi gratis dan lain sebagainya,” ucap Fatoni.

Dirinya berharap aspirasi yang disampaikan Pemprov Sumut dapat ditindaklanjuti sehingga apa yang dibutuhkan Pemprov Sumut terkait upaya membangun daerah dapat tercapai.

“Kita harapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat atau pihak terkait setelah disampaikan Ibu Badikenita nanti,” kata Fatoni.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga mengungkapkan kebanggaannya lantaran Badikenita Sitepu menjadi Ketua Komite II di DPD RI. Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi Sumut. 

 

