HOME NEWS SUMSEL

Kaesang Terbang ke Palembang, Dukung Penuh Herman Deru-Cik Ujang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:33 WIB
Kaesang Terbang ke Palembang, Dukung Penuh Herman Deru-Cik Ujang
Kaesang Pangarep kampanyekan pasangan Herman Deru dan Cik Ujang pada Pilkada Sumsel 2024 (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep terbang ke Palembang untuk mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut nomor 1 Herman Deru-Cik Ujang pada Pilkada Sumsel 2024.  Sesampainya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Kaesang sudah disambut Herman Deru.

Kaesang mengatakan, dirinya sengaja datang ke Palembang untuk memberikan dukunhan penuh pada pasangan Herman Deru-Cik Ujang. "Kita full suppot Pak Herman Deru dan Cik Ujang untuk menangkan Pilgub Sumsel," kata Kaesang, Rabu (6/11/2024).
 
Usai bertemu Herman Deru, Kaesang langsung dibawa menuju tempat makan Mie Celor H.M Syafei di Jalan 26 Ilir, kota Palembang.

"Ngawani Mas Kaesang sarapan, makan mie celor legend ini. Sambil jalan-jalan. Mas Kaesang kan partainya salah satu yang ngusung kita. Jadi keberkahan bagi kita didatangi beliau," jelas Herman Deru.

Bukan hanya itu, setelah makan mie celor, Kaesang berkesempatan untuk makan Pempek di Jalan 26 Ilir, Kota Palembang.

Untuk diketahui, parpol pendukung Herman Deru-Cik Ujang pada Pilkada Sumsel 2024, di antaranya Nasdem, Demokrat, PKS, PSI, PBB, dan Partai Perindo.

(Angkasa Yudhistira)

      
