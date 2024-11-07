Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Janji Rampungkan yang Belum Selesai di Era Gubernur Ahok hingga Anies

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |01:00 WIB
Pramono Janji Rampungkan yang Belum Selesai di Era Gubernur Ahok hingga Anies
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku hanya ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin Jakarta sebelumnya jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Beberapa kali ia menyebut bahwa akan meneruskan apa yang baik dan sudah berjalan dari era Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Anies Baswedan. 

"Legacy saya adalah menyelesaikan yang belum selesai dari gubernur-gubernur sebelumnya," kata Pramono di Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (6/11/2024).

Pramono mencontohkan legacy Ahok revitalisasi Kalijodo, Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Tebet Eco Park oleh Anies akan dibenahi kembali fasilitas penunjang serta perbaikan di berbagai aspek tentunya.

"Bagaimana dengan Bang Foke? Bang Yos? Banjir Kanal Timur itu, saya akan perbaiki, sempurnakan sesuai tujuan awal," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement