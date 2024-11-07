Pramono Janji Rampungkan yang Belum Selesai di Era Gubernur Ahok hingga Anies

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku hanya ingin meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin Jakarta sebelumnya jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Beberapa kali ia menyebut bahwa akan meneruskan apa yang baik dan sudah berjalan dari era Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Anies Baswedan.

"Legacy saya adalah menyelesaikan yang belum selesai dari gubernur-gubernur sebelumnya," kata Pramono di Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu (6/11/2024).

Pramono mencontohkan legacy Ahok revitalisasi Kalijodo, Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Tebet Eco Park oleh Anies akan dibenahi kembali fasilitas penunjang serta perbaikan di berbagai aspek tentunya.

"Bagaimana dengan Bang Foke? Bang Yos? Banjir Kanal Timur itu, saya akan perbaiki, sempurnakan sesuai tujuan awal," ucapnya.