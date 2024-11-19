Hadiri Doa Lintas Agama di Bali, Kapolri: Persatuan-Kesatuan di Atas Kepentingan Pribadi dan Kelompok

BALI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan doa bersama lintas Agama TNI-Polri dan masyarakat di GOR Yudomo, Praja Raksaka Kepaon, Kota Denpasar, Bali, Selasa (19/11/2024).

Kegiatan ini, merupakan bentuk Ikhtiar dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Bali.

"Saya kira ini menjadi kegiatan yang sangat penting, karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan kegiatan puncak dari rangkaian Pilkada, yaitu pencoblosan," kata Sigit usai mengikuti doa bersama lintas Agama.





Bali, kata Sigit menempati posisi nomor satu terkait dengan indeks persepsi demokrasi. Hal itu tentunya harus dipertahankan.

Oleh karenanya, Sigit menekankan, seluruh masyarakat dan pihak terkait harus bersinergisitas dan sama-sama menjaga situasi kamtibmas di Pulau Dewata berjalan aman, damai, dan kondusif saat rangkaian pesta demokrasi berlangsung.

"Kita selalu mengingatkan walaupun di dalam masing-masing pilihan selalu ada perbedaan, namun yang harus terus kita jaga dan harus kita gelorakan adalah bagaimana menjaga semangat persatuan dan kesatuan," ujar Sigit.