7 Atpol Negara Sahabat Hadiri Apel Kasatwil Polri 2025, Perkuat Komitmen Keamanan Global

JAKARTA – Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut dihadiri tujuh Atase Polisi (Atpol) negara sahabat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kerja sama keamanan global.

Dari total 10 negara yang diundang, tujuh di antaranya hadir, yaitu Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia, dan Prancis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kegiatan ini juga mengundang Kepolisian Hong Kong. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memperkaya kajian terkait model penanganan aksi unjuk rasa yang dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut Sigit, Polri akan melakukan perubahan pendekatan dalam menangani demonstrasi, dari yang sebelumnya fokus menjaga menjadi melayani. Langkah ini sejalan dengan komitmen Polri dalam menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.

“Di satu sisi kita juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang apabila tidak kita kendalikan akan berdampak pada stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, dan sektor ekonomi. Ini menjadi bagian evaluasi sekaligus pembahasan dalam Apel Kasatwil,” ujar Sigit, Rabu (26/11/2025).