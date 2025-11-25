Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Hoaks, Polri Minta Respons Cepat dan Akurasi Informasi di Ruang Digital

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:37 WIB
Atasi Hoaks, Polri Minta Respons Cepat dan Akurasi Informasi di Ruang Digital
Kadiv Humas Polri Irjen Shandi Nugroho (foto: dok ist)
JAKARTA – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho meminta seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia, untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat.

Sandi menekankan, bahwa komunikasi publik yang baik merupakan fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.

“Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik, karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat,” kata Sandi dalam Apel Kasatwil di Mako Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan, bahwa kinerja kepolisian di seluruh Indonesia kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti SPIT Media Hub dan Policetube sehingga menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.

 

Halaman:
1 2
      
