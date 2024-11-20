Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dikabarkan Bebas, Mary Jane Masih Mendekam di Lapas Perempuan Yogyakarta

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:51 WIB
Dikabarkan Bebas, Mary Jane Masih Mendekam di Lapas Perempuan Yogyakarta
Terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso (foto: Okezone)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso dikabarkan bebas dan diperkenankan pulang ke negaranya. Pihak Lapas Kelas IIB Yogyakarta mengaku masih belum mendapat kabar ataupun perintah dari pusat. 

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto mengaku belum ada tindak lanjut berkaitan dengan Mary Jane. Sampai saat ini Mary Jane masih berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang berada di Wonosari Gunungkidul. 

“Per tanggal 20 November 2024 saat ini Mary Jane Veloso masih berada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan dalam keadaan sehat. Status hukumnya masih sebagai tahanan titipan Kejaksaan karena vonisnya belum dieksekusi," ungkap Agung, Rabu (20/11/2024).

Agung menjelaskan, pihaknya belum ada informasi lebih lanjut terkait perubahan status hukum atau rencana pembebasan Mary Jane. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak pusat dan berbagai stakeholder untuk memantau perkembangan yang terjadi meskipun Mary Jane berada di Lapas Perempuan Yogyakarta, status hukumnya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan. Sehingga semua keputusan berada di ranah Kejaksaan Tinggi. 

“Kami hanya dititipi di lapas," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096527//narkoba-oBbf_large.jpg
Mary Jane Tetap Terpidana Meski Sudah Dipulangkan ke Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096470//mary_jane-8UH4_large.JPG
Mary Jane Resmi Diserahkan, Wamenlu Filipina: Kami Akan Mengingat Kebaikan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096464//mary_jane-m0UG_large.JPG
Usai Dipulangkan ke Filipina, Mary Jane Dicekal Masuk ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096463//mary_jane_dipulangkan_ke_filipina-H06T_large.JPG
Indonesia Resmi Serahkan Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane ke Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096454//mary_jane-WiXY_large.JPG
Dipulangkan ke Filipina, Terpidana Mati Mary Jane Nyanyikan Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096438//mary_jane-zcZn_large.JPG
Detik-Detik Mary Jane Dipulangkan ke Filipina: Aku Cinta Indonesia 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement