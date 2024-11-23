Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Lancarkan Serangan Udara ke Beirut Hancurkan Gedung 8 Lantai, Banyak Korban Jiwa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |11:26 WIB
Israel Lancarkan Serangan Udara ke Beirut Hancurkan Gedung 8 Lantai, Banyak Korban Jiwa
Israel lancarkan serangan udara ke Beirut (Reuters)
BEIRUT - Serangan udara dahsyat Israel menyasar pusat Kota Beirut, Lebanon, Sabtu (23/11/2024). Serangan itu menargetkan kelompok Hizbullah. 

Setidaknya 4 orang tewas dan 33 terluka dalam serangan udara Israel di lingkungan Basta, Beirut, kata  
penyiar Hizbullah al-Manar, mengutip Kementerian Kesehatan.

Melansir Reuters, Badan Berita Nasional Lebanon mengatakan, serangan itu mengakibatkan banyak korban jiwa dan cedera serta menghancurkan sebuah gedung setinggi delapan lantai. Rekaman yang disiarkan stasiun Al Jadeed Lebanon menunjukkan setidaknya satu gedung hancur dan beberapa gedung lainnya rusak parah di sekitarnya.

Saksi mata menyatakan, ledakan itu mengguncang ibu kota sekitar pukul 4 pagi. Sumber keamanan mengatakan setidaknya empat bom dijatuhkan dalam serangan itu. 

Ini menandai serangan udara Israel keempat minggu ini yang menargetkan wilayah tengah Beirut, tempat sebagian besar serangan Israel menargetkan pinggiran selatan yang dikuasai Hizbullah. 

Pada hari Minggu, serangan udara Israel menewaskan seorang pejabat media Hizbullah di distrik Ras al-Nabaa di pusat Beirut.

 

Halaman:
1 2
      
