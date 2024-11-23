Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Kaltim 2024, Gen Z dan Milenial Pilih Siapa?

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |10:49 WIB
Survei Pilkada Kaltim 2024, Gen Z dan Milenial Pilih Siapa?
Survei Pilkada Kaltim 2024 suara Gen Z dan Milenial pilih siapa? (Foto : Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) melakukan survei kedua untuk mengukur arah suara Gen Z dan Milenial menjelang Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 dilakukan pada 9-21 November 2024, dengan melibatkan 680 Gen Z dan 880 milenial. Diketahui Pilkada Kaltim diikuti dua paslon yakni Rudy Mas'ud-Seno Aji dan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

"Data survei menunjukkan Gen Z yang saat ini berusia antara 18 hingga 25 tahun, serta Milenial, yang berusia 26 hingga 41 tahun yang berjumlah 61% dari total pemilih di Kalimantan Timur merupakan kelompok pemilih yang signifikan dalam menentukan paslon mana yang akan menjadi pemenang," kata Direktur Eksekutif LPMM Alamsyah Wijaya dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2024).

Pada suvei tersebut, Gen Z dan Milenial diberi pertanyaan langsung saat ditemui oleh surveyor 'Jika pilgub dilaksanakan hari ini, siapa yang akan anda pilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di antara Kedua Paslon?'.

Hasilnya sebanyak 54,1% GenZ memilih pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji dan 27,2% memilih pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi Dan Tidak tahu/tidak jawab sebanyak 18,7% Sedangkan Generasi Milenial sebanyak 55,7% memilih pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji dan 28,2% memilih pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,1%.

Lebih lanjut, dalam simulasi dengan memakai pertanyaan di kertas kuisioner pada Gen Z dan Milenial untuk memberikan pilihan pada Pilkada Kalimantan Timur kepada ke Dua paslon Kepala Daerah maka hasilnya Gen Z yang memberikan pilihan. kepada pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji sebanyak 62,4% Dan Generasi Milenial yang memberikan pilihan kepada pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji sebanyak 60,7%.

"Sedangkan Gen Z yang memberikan pilihannya pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi sebanyak 30,3% %. Adapun, Gen Milenial yang memberikan pilihannya pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi sebanyak 29,1%," ucapnya.

Sisi lain, hasil survei LPMM menunjukkan bahwa 49,3% kalangan generasi Z dan Milenial cenderung membuat keputusan pemilihannya pada menit-menit terakhir. Sebanyak 38,3 persen responden dari generasi ini menentukan pilihan mereka pada hari pencoblosan, sedangkan 12,4 persen lainnya memilih sehari sebelumnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
