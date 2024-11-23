Survei Populi Center: Elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin Unggul pada Pilkada Jateng 2024

JAKARTA - Survei Populi Center mencatat hasil elektabilitas terbaru pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin mengungguli paslon Andika Perkasa-Hendar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Dalam survei Populi Center yang dilakukan pada periode 17 hingga 22 November 2024, tingkat elektabilitas pasangan Luthfi Yasin mencapai 57,8 persen.

Hasil tersebut mengungguli pasangan Andika-Hendar yang hanya sebesar 32,8 persen. Sedangkan masyarakat yang masih belum menentukan pilihan hanya sebesar 6,8 persen dan yang menolak menjawab sebesar 2,6 persen.

"Elektabilitas head to head pasangan calon, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dengan 57,8 persen mengungguli pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan 32,8 persen," ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2024).

"Temuan survei memperlihatkan unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin disinyalir karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi," sambung dia

Dalam survei yang sama, dia menyebut tingkat popularitas dari Ahmad Luthfi juga berada di urutan pertama dengan 74,8 persen. Hasil itu lebih tinggi dari rivalnya Andika Perkasa yang 71,8 persen.

Selanjutnya untuk tingkat popularitas dari Taj Yasin juga tercatat cukup tinggi yakni sebesar 70 persen. Berbeda dengan tingkat popularitas Hendar Prihadi 44,7 persen.

Dimas mengatakan, dari keempat popularitas tokoh tersebut, sosok Taj Yasin memiliki tingkat kesukaan paling tinggi di masyarakat yang mencapai 82,5 persen. Selanjutnya disusul oleh tingkat kesukaan kepada Ahmad Luthfi yang mencapai 80,2 persen. Sementara untuk Andika Perkasa tingkat kesukaanya hanya 77,8 persen dan Hendrar Prihadi 72 persen.