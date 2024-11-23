Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Survei Populi Center: Elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin Unggul pada Pilkada Jateng 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |13:23 WIB
Survei Populi Center: Elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin Unggul pada Pilkada Jateng 2024
Ahmad Luthfi dan Taj Yasin (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Survei Populi Center mencatat hasil elektabilitas terbaru pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin mengungguli paslon Andika Perkasa-Hendar Prihadi pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024. Dalam survei Populi Center yang dilakukan pada periode 17 hingga 22 November 2024, tingkat elektabilitas pasangan Luthfi Yasin mencapai 57,8 persen.

Hasil tersebut mengungguli pasangan Andika-Hendar yang hanya sebesar 32,8 persen. Sedangkan masyarakat yang masih belum menentukan pilihan hanya sebesar 6,8 persen dan yang menolak menjawab sebesar 2,6 persen.

"Elektabilitas head to head pasangan calon, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dengan 57,8 persen mengungguli pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan 32,8 persen," ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2024).

"Temuan survei memperlihatkan unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin disinyalir karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi," sambung dia

Dalam survei yang sama, dia menyebut tingkat popularitas dari Ahmad Luthfi juga berada di urutan pertama dengan 74,8 persen. Hasil itu lebih tinggi dari rivalnya Andika Perkasa yang 71,8 persen.

Selanjutnya untuk tingkat popularitas dari Taj Yasin juga tercatat cukup tinggi yakni sebesar 70 persen. Berbeda dengan tingkat popularitas Hendar Prihadi 44,7 persen.

Dimas mengatakan, dari keempat popularitas tokoh tersebut, sosok Taj Yasin memiliki tingkat kesukaan paling tinggi di masyarakat yang mencapai 82,5 persen. Selanjutnya disusul oleh tingkat kesukaan kepada Ahmad Luthfi yang mencapai 80,2 persen. Sementara untuk Andika Perkasa tingkat kesukaanya hanya 77,8 persen dan Hendrar Prihadi 72 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/340/3164977//pemerintah-WfRE_large.jpg
Survei Sebut Masyarakat Puas Kinerja Ahmad Luthfi- Taj Yasin, Ketua TPPD: Pemimpin Substansial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement