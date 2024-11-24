Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Pengamen hingga Pengemis di Kota Bogor yang Resahkan Warga Dirazia, Belasan Orang Positif Narkoba

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |04:05 WIB
Puluhan Pengamen hingga Pengemis di Kota Bogor yang Resahkan Warga Dirazia, Belasan Orang Positif Narkoba
Petugas Gelar Razia di Bogor.
BOGOR - Puluhan pengamen jalanan hingga pengemis yang meresahkan wisatawan di Kota Bogor dirazia. Polisi yang melakukan tes urine mendapati belasan orang diantaranya positif narkoba.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan razia gabungan ini dilakukan karena mereka telah meresahkan wisatawan maupun pengguna angkutan kota (angkot) di Kota Bogor.

"Hari ini kami melaksanakan penertiban premanisme, anak jalanan, pengamen yang meresahkan wisatawan domestik dan asing di wilayah Kota Bogor," kata Aji kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Bahkan, ada salah satu wisatawan asing yang sempat memposting di media sosialnya yang merasa resah dengan keberadaan para pengamen tersebut.

"Ada video Tiktok yang diupload wisatwan asing terkait pemaksaan permintaan uang yang dilakukan pengamen. Kami belum tahu wilayahnya hanya menyebutkan Bogor. Tapi kami akan tetap melakukan upaya preventif dan komprehensif untuk menindak dan menertibkan di wilayah Kota Bgor sehingga aman, nyaman tertib dan konfusif," jelasnya.

Adapun para pengamen hingga pengemis ini dirazia dari berbagai lokasi berbeda. Mulai dari kawasan Tugu Kujang, Terminal Baranangsiang dan Sukasari.

 

Halaman:
1 2
      
