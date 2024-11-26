Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Maling Gasak Motor di Depok Kurang dari 5 Menit, Begini Modusnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |03:02 WIB
2 Maling Gasak Motor di Depok Kurang dari 5 Menit, Begini Modusnya
Ilustrasi curanmor (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) berinisial YGG (29) dan MAD (27). Sebanyak 5 unit kendaraan berhasil digasak pelaku sepanjang Juli-Oktober 2024 di wilayah Kukusan, Beji, Depok. 

Pelaku dengan modal kunci 'T' dan benda tajam yang telah dimodifikasi bisa menggasak motor kurang dari lima menit. "Kalau waktu untuk beraksi kurang lebih gak sampai 5 menit colok putar langsung diambil," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Senin (25/11/2024). 

"Saya rasa bukan hanya motor matic, motor yang kira-kira bisa mereka bisa ambil sepi atau jauh dari pemiliknya yang paling gampang untuk diambil," tambahnya.

Arya membeberkan, modus pelaku yakni 'menggambar' dengan cara mengintai target sepeda motor yang mudah dicuri menggunakan kunci 'T' maupun benda tajam lainnya yang telah dimodifikasi untuk melancarkan aksinya.

"Modusnya, pelaku ini istilah kita menggambar muter mana yang lengah lalu didekati yang tidak ada pengemudinya lalu motornya diambil dengan menggunakan kunci T, gunting, sama benda tajam lainnya," ujarnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku disangkakan dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman bui maksimal 10 tahun.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement