HOME NEWS JATENG

Bawaslu Telusuri Dugaan Money Politic Pilih Kotak Kosong di Pilkada Brebes

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:01 WIB
Bawaslu Telusuri Dugaan Money Politic Pilih Kotak Kosong di Pilkada Brebes
Pilkada Serentak 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

BREBES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes akan menindaklanjuti dugaan money politic agar memilih kotak kosong, pada Pilkada Kabupaten Brebes 2024. Adapun, serangan fajar itu diduga dilakukan oleh oknum saat masa tenang kampanye.

Diketahui, Pilkada Kabupaten Brebes hanya ada calon tunggal yakni Paramitha Widya Kusuma berpasangan dengan Wurja untuk melawan kotak kosong.

“Semua akan saya tindak lanjuti setiap ada informasi awal,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Trio Pahlevi saat dikonfirmasi, Rabu (27/11/2024).

Menurut dia, pihaknya akan menelusuri informasi adanya dugaan bagi-bagi amplop atau serangan fajar yang beredar melalui media sosial maupun pesan berantai.

“Medsos, isu-isu yang beredar, itu termasuk dalam informasi awal oleh Bawaslu dan akan tindaklanjutnya penelusuran,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
