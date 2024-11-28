Tim RIDO Ungkap Hasil Hitung Real Count C1: RK-Suswono 40,17%, Dharma-Kun 10,55%, Pramono-Rano 49,28%

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) telah mengeluarkan hasil hitung C1 Hasil Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria mengatakan suara yang masuk dari pendataan tim internalnya telah mencapai 99,9% atau sebesar 4.353.683 suara.

“Data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono dengan hasil sebagai berikut, dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17 persen dengan peroleh suara 1.748.714,” ungkap Ariza saat Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Sementara itu, kata Ariza, pasangan calon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan perolehan sebanyak 10,55% atau 459.475 suara. Dan pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan perolehan 49,28% atau 2.145.494 suara.

“Paslon nomor 2 memperoleh suara 10,55 persen dengan peroleh suara 459.475. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494 dengan perolehan 49 persen atau 49,28 persen. Data masuk sudah mencapai 99,9 persen,” bebernya.