INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Menyeramkan! Petani Aren Tewas Ditelan Ular Piton

Nasruddin Rubak , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |02:05 WIB
Menyeramkan! Petani Aren Tewas Ditelan Ular Piton
Warga tewas ditelan ular piton (foto: Okezone)
A
A
A

SABBANG - Seorang warga asal Dusun Mamea Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tewas dimangsa ular piton. Warga pun bersusah payah membedah piton untuk mengeluarkan tubuh korban dari perut piton tersebut.

Peco (30) seorang petani gula aren asal Desa Malimbu tewas dimangsa piton. Korban pertama kali ditemukan oleh Wawan rekan sesama petani aren, saat itu saksi melihat tubuh korban sudah dimangsa sehingga ia menebas piton lalu meminta bantuan warga desa lainnya.

Warga desa yang tiba dilokasi langsung membantu untuk mengeluarkan tubuh korban dari dalam perut piton, setelah membedah tubuh piton korban selanjutnya dievakuasi ke pemukiman dengan jarak 4 km.

Kasus piton mangsa manusia di Sulawesi Selatan ini bukan kali pertama terjadi. Warga saling mengingatkan untuk selalu waspada dalam menjalankan aktifitasnya utamanya di area hutan yang jarang terjamah manusia.

