Viral Aksi Heroik Polisi yang Tetap Tangkap DPO Curanmor Meski Sedang Rayakan Ultah Bareng Anak-Istri

LAMPUNG - Aksi seorang anggota kepolisian Polresta Bandarlampung menangkap pelaku yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian kendaraan viral media sosial. Pasalnya anggota polisi ini menangkap pelaku saat akan merayakan ulang tahun bersama anak dan istrinya.

Berdasarkan video yang diunggah akun @rismafeni_ tersebut terlihat aksi anggota polisi yang diketahui bernama Deni Oktarian berpangkat Aipda tengah menghentikan mobil angkot didepan Terminal Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandarlampung.

Dalam video tersebut terlihat Aipda Deni mencoba menangkap seorang sopir angkot yang rupanya seorang DPO pelaku pencurian kendaraan.

Dari video tersebut juga terdengar suara istri dan anak dari Aipda Deni yang takut atas peristiwa penangkapan tersebut.

"Haduh haduh, gemeter. Gimana kalau mobil kita dicirenin," ucap orang dalam video tersebut.

Saat dikonfirmasi, Aipda Deni Oktarian mengatakan, saat kejadian tersebut dia sedang dalam perjalanan mengajak anak-anak dan istrinya untuk merayakan hari lahirnya.

"Iya peristiwanya siang tadi, sekitar jam 12 an. Saya itu tadi mau jalan sama anak istri, mau ke daerah teluk mau makan sama nonton, sekalian mau rayain ulang tahun saya," ujar Deni, Sabtu (30/11/2024).

Saat melintas dilokasi, kata Deni, dia melihat pelaku yang memang tengah dicari atas kasus beberapa pencurian kendaraan di Bandarlampung.

"Pas lewat di depan terminal itu, saya lihat ciri-ciri pelaku ini. Kemudian saya kejar dan langsung palangin mobil untuk nangkep pelakunya," jelasnya.