HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Penjaga Kolam di Keerom Tewas Mengenaskan, Isi Perut Terburai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:19 WIB
Tragis! Penjaga Kolam di Keerom Tewas Mengenaskan, Isi Perut Terburai
Penjaga kolam berinisial AT ditemukan tewas di Kampung Wulukubun Arso 14, Kabupaten Keerom (Foto: Dok Polisi/Riyan Rizki)
A
A
A

JAYAPURA - Seorang penjaga kolam berinisial AT ditemukan tewas di Kampung Wulukubun Arso 14, Kabupaten Keerom, Jayapura pada Sabtu 30 November 2024 kemarin. Mayat pria tersebut ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.

Kasat Reskrim Polres Keerom AKP Jetny L. Sohilait mengungkapkan, korban AG ditemukan tewas dengan kondisi isi perut yang terburai keluar.

"Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat telah ditemukannya mayat pria dengan kondisi isi perut yang telah terurai keluar,” kata Jetny dalam keterangannya yang diterima Minggu (1/12/2024).

Jetny menuturkan, berdasarkan keterangan saksi, korban ditemukan tak bernyawa di dekat kolam tempat dia bekerja.

“(Korban) bekerja sebagai penjaga kolam milik seorang warga di Kampung Wulukubun. Mayat ditemukan di dekat kolam tempat dia bekerja, saksi yang berada di TKP pertama kali menemukan,” ujar dia.

Saat ini, korban telah dibawa ke Rumah Sakit Kwaingga Arso untuk dilakukan pemeriksaan mendalam guna mengetahui penyebab kematiannya. "Jenaza dibawa ke Rumah Sakit Kwaingga Arso, untuk dilakukan Visum Et Repertmum guna mencari tahu penyebab kematian dari AT (korban)," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
