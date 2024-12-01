Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jadi Tersangka Pemerkosaan, Agus Pemuda Disabilitas Tanpa Lengan Minta Keadilan ke Prabowo

Hari Kasidi , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:21 WIB
Jadi Tersangka Pemerkosaan, Agus Pemuda Disabilitas Tanpa Lengan Minta Keadilan ke Prabowo
Agus, pemuda disabilitas tersangka pemerkosaan (Foto: Hari Kasidi/Okezone)
MATARAM - Iwas alias Agus buntung (22), pemuda disabilitas asal Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diutarakannya setelah dijadikan tersangka kasus pemerkosaan oleh Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Agus membantah melakukan perbuatan tersebut. Alasannya dikuatkan dengan kondisinya yang serba terbatas, yakni tak memiliki lengan.

Selain meminta keadilan, Agus juga mengungkap keinginannya bertemu Prabowo. Ia ingin memperlihatkan kepiawaiannya dalam dunia seni.

"Kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo memohon, mungkin saya pingin bertemu bapak untuk memberikan karya seni saya yang bagaimana saya bisa main gamelan, saya pingin seperti bapak bangga dan dikenal dunia," ujarnya, dikutip Minggu (1/12/2024).

Agus juga memperlihatkan kondisinya yang memprihatinkan, bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari saja sangat terbatas. "Dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sedangkan saya tidak bisa benar-benar membuka celana dan buka baju," imbuhnya.

Ia mengaku untuk melakukan aktivitas sehari-hari masih dibantu orangtuanya. Termasuk ketika memakai baju dan celana.

 

