INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Banten 2024, yang Kalah Diharap Bisa Legowo

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |20:05 WIB
Yang kalah pada Pilkada Banten 2024 diharap bisa legowo
Yang kalah pada Pilkada Banten 2024 diharap bisa legowo (Foto : Okezone)




JAKARTA - Ketua Relawan Gerak 08 Banten Mohamad Rohim minta kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan terkait intimidasi dan Partai Coklat alias Paracok pada Pilkada 2024, jangan sampai pernyataan itu membuat gaduh rakyat Indonesia.

Karena itu, dirinya berharap pihak yang kalah dalam kontestasi Pilkada Banten 2024 bisa menerima dengan legowo.

"Sekelas Sekjen PDIP harusnya legowo dengan kekalahan partainya di Banten, saatnya kita kembali bergandengan tangan jangan elite-elite partai membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Kalah atau menang itu hal biasa dalam setiap kontestasi jadi jangan di buat baper," ujarnya seperti dikutip, Minggu (1/12/2024).

Mohammad Rohim mengatakan, pernyataan Hasto melukai perasaan pihaknya sebagai relawan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah di Banten.

"Kami para relawan dan perangkat tim pemenangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah bekerja terus ke kampung-kampung untuk mensosialisasikan program tebaik Andra Soni dan Dimyati Natakusumah jadi kalo di bilang ada intimidasi dan lainnya itu hoaks," tuturnya.

Mungkin, kata dia, pernyataan Hasto Kristiyanto bentuk kepanikan belaka karena jagoannya kalah di Banten. Namun, menurutnya, seharusnya pernyataan Hasto bisa memberikan pernyataan yang menyejukkan rakyat bukan malah bikin gaduh, "Saatnya kita bergandengan tangan untuk membangun Banten," kata dia.

 

