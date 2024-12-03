Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Dahsyat di Malaysia dan Thailand Tewaskan Lebih dari 30 Orang, Puluhan Ribu Masih Mengungsi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |19:09 WIB
Banjir Dahsyat di Malaysia dan Thailand Tewaskan Lebih dari 30 Orang, Puluhan Ribu Masih Mengungsi
Foto: X.
A
A
A

KUALA LUMPUR - Pihak berwenang di Thailand dan Malaysia meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat setelah hujan monsun selama berhari-hari memicu banjir dahsyat yang menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi.

Pejabat di kedua negara mengatakan pada Selasa, (3/12/2024) bahwa mereka sedang mendirikan tempat perlindungan dan menyiapkan rencana evakuasi untuk mengantisipasi hujan lebat lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan.

Di Thailand selatan, setidaknya 25 orang meninggal dunia akibat banjir dan lebih dari 300.000 rumah tangga terdampak selama seminggu terakhir, menurut Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana negara tersebut. Hingga Senin, (2/12/2024) Kementerian Kesehatan Masyarakat negara tersebut mengatakan, 34.354 pengungsi masih berada di 491 tempat penampungan pemerintah.

Di antara provinsi-provinsi yang paling parah terkena dampak adalah Pattani, Narathiwat, Songkhla, dan Yala, di mana pemerintah telah mengerahkan tim penyelamat dan mengalokasikan dana bantuan sebesar 50 juta baht (sekira Rp23 miliar) per provinsi. Kabinet Thailand juga telah menandatangani pembayaran sebesar 9.000 baht (sekira Rp4,1 juta) per keluarga yang terdampak.

Meskipun permukaan air telah surut di beberapa provinsi, Thailand diperkirakan akan mengalami hujan lebat hingga Kamis, yang akan semakin meningkatkan risiko banjir bandang di wilayah tersebut, demikian dilansir Al Jazeera.

Pihak berwenang menyiapkan tempat berlindung, pompa air, truk dan perahu evakuasi, serta menyiagakan petugas penyelamat untuk bersiap menghadapi hujan lebat berikutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188749//ilustrasi-vMGS_large.jpg
Pertempuran Menyebar Sepanjang Perbatasan Thailand–Kamboja, Jumlah Korban Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188635//ribuan_warga_thailanda_dan_kamboja_mengungsi-HEC8_large.jpg
Ribuan Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi Setelah Bentrokan Tewaskan Setidaknya 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188585//banjir-Fkl9_large.jpg
Menteri Nusron Akui Banjir di Sumatera dan Aceh Karena Hilangnya Pohon-pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188502//ilustrasi-urTp_large.jpg
Thailand Lancarkan Serangan Udara ke Kamboja Setelah Bentrokan di Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188270//banjir-LYEI_large.jpg
Miris! Korban Banjir Sumatera Terima Sumbangan Baju Bolong dan Sepatu Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188035//banjir_rob_di_indramayu-Vu7y_large.jpg
Banjir Rob Kepung Indramayu: Ribuan Warga Terdampak, Air Capai 60 Cm
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement